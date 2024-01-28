Экс-президент США ещё не придя в Белый дом, уже размышляет над торговой войной с Китаем

Издание The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, пишет, что кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с советниками обсудил введение 60% пошлины на все импортные товары из Китая.

Эксперты в статье издания отмечают, что такое нововведение потрясёт американскую и мировую экономику. Есть риск того, что страна начнёт новую торговую войну, несравнимую с размерами той, которая была при первом президентском сроке Трампа.

реклама

Американский политик неоднократно хвалился тем, что во время его президентской каденции американский бюджет пополнился сотнями миллиардов долларов, когда ни один другой американский президент не смог получить от Китая даже десяти центов.

Стоит отметить, что в своей президентской программе Дональд Трамп обещает отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем, который имеют все партнёры Соединённых Штатов Америки. Отсутствие этого статуса означает, что американские власти могут ставить какие-либо тарифы на товары из этой страны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Американский политик объяснял уже, что за всю свою историю американский бюджет зарабатывал за счёт пошлин на зарубежные товары, а не с денег американских налогоплательщиков, сейчас же ситуация совершенно обратная, ведь налоги в штатах на импортную продукцию одни из самых низких.