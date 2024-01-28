Израильская армия снизила интенсивность боевых действий и отступила с ряда позиций.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на источники в органах безопасности Израиля, сообщает, что отказ израильского правительства от обсуждения будущего сектора Газа дал возможность ХАМАС создать пространство для восстановления гражданского правления в анклаве.

Так, по данным издания, подконтрольные палестинскому движению муниципалитеты в некоторых районах сектора Газа начали вновь оказывать государственные услуги палестинцам в связи с уходом оттуда израильских военных. В последнее время израильская армия сконцентрировала свои усилия на южной части анклава, при этом выведя некоторые подразделения с севера.

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Стоит напомнить, что Израиль был вынужден снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа на фоне давления международного сообщества, в том числе Соединённых Штатов Америки, которые получали от израильских властей обещания о изменении военной стратегии в январе этого года. Военно-политическое руководство страны не скрывает, что бои в анклаве могут затянуться надолго и будут идти весь 2024 год.

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Официально израильские власти ставили перед собой задачу ликвидировать ХАМАС и освободить граждан, пленённых в секторе Газа. Однако недавний отказ обсуждать организацию гражданского самоуправления в анклаве вызвал ещё больше сомнений в том, действительно ли Израиль готов сохранить государственность Палестины после окончания боевых действий.