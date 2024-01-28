Белый дом смог достичь компромисса с республиканцами в соглашении о миграционной политике

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в верхней палате Конгресса Соединённых Штатов Америки пришли к межпартийному согласию по заключению нового соглашения, ограничивающего нелегальный поток мигрантов через южную границу. Документ будет обнародован уже на следующей неделе.

Новое соглашение включает ряд изменений, включая ускорение рассмотрения дел о предоставлении убежища, и при этом может снизить случаи нелегальной миграции в штаты через южную границу, куда недавно десять американских губернаторов направили свои войска национальной гвардии.

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Сейчас остаётся лишь дождаться ответа республиканской стороны переговоров, которая решит, пойти ли на соглашение с действующей властью или всё же отклонить договорённость, тем самым поддержав экс-президента Дональда Трампа.

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Ранее американский президент Джо Байден уже выступил с жёстким заявлением касаемо нелегальной миграции, признав, что ситуация вышла из под контроля и контроль обеспечения безопасности границ осуществляется ненадлежащим образом. Он также заверил, что если новый документ будет одобрен в Конгрессе, то он будет готов закрыть южную границу в тот же день, когда она будет переполнена.