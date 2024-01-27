Всё это в рамках антикоррупционной программы EUACI.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен провёл встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, где объявил о выделении 8,75 миллионов долларов на борьбу с коррупцией в Украине. Всё это проходит в рамках Антикоррупционной инициативы Европейского союза, запущенной в 2017 году для содействия украинским властям в борьбе с проявлениями коррупции и возглавляемой датским королевством.

Датский министр подчёркивает, что до весны 2022 года Украина показывала значительный прогресс борьбе с коррупцией и даже сейчас имеется положительная динамика в этом вопросе. Однако он добавил, что есть ещё области, которые необходимо улучшить, и для достижения украинскими властями мечты о членстве в Европейском союзе, стране нужна помощь.

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Помимо этого на новую фазу программы выделено ~10 миллионов долларов, которые будут потрачены на содействие открытости и честности по восстановлению Николаева посредством сотрудничества с местной мэрией. Стоит отметить, что Дания возложила на себя цель по восстановлению этого города на юге стране и планирует разработать лучшие практики по его реконструкции.

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Ларс Лёкке Расмуссен также объявил об открытии дипломатического представительства Дании в Николаеве, а именно создании регионального отделения посольства, расположенного в Киеве.