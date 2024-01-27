Такая идея может принести в государственный бюджет страны от $500 млн. до $4 млрд.

Издание Forbes пишет, что в Верховной раде Украины думают на тем, чтобы изменить подход к бронированию военнообязанных сотрудников частными предприятиями. Украинские депутаты считают такое предложение уместным, если компании будут платить ежемесячный фиксированный платёж в государственный бюджет.

По данным Forbes, в украинском парламенте рассматривается дополнительная плата к военному сбору за каждого сотрудника, подвергнутого «брони», и составит она 20 тысяч гривен (~500 долларов), а возможность осуществления бронирования будет только у работающих официально компаний.

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Сейчас украинские компании имеют возможность бронировать персонал, но только если их деятельность связана с обеспечением критической инфраструктуры. Предложенная идея откроет возможность всем предприятиям бронировать рабочий штат, причём вне зависимости от того, какую должность занимает сотрудник.

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Соответствующий законопроект разрабатывается депутатами от партии «Слуга народа» и по предварительным расчётам он может принести в государственный бюджет Украины от 18 миллиардов до 155 миллиардов гривен (~500 миллионов - 4 миллиарда долларов)