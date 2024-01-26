Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что всё, чтобы ни происходило на земле, не должно становиться основанием для сокращения помощи украинской армии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs заявил, что неудачи Вооружённых сил Украины не должны становиться предлогом для сокращения или прекращения поддержки со стороны Запада.

По мнению украинского министра, чтобы бы не происходило в зоне боевых действий, это не должно использоваться как основание для сокращения помощи. Он также подчеркнул, что Украина не согласится на прекращение боевых действий путём переговоров с Россией и продолжит воевать даже со значительным дефицитом вооружения.

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Кулеба также отметил, что недостаток боеприпасов украинская армия уже ощутила на себе. По его словам, ситуация с артиллерийскими снарядами два - три месяца назад была куда лучше, чем сейчас, и отказ возобновить поддержку лишь усугубит положение дел на поле боя.

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Ранее американское издание CNN уже писало о серьёзном дефиците артиллерийских снарядов у Вооружённых сил Украины. Как рассказал военный корреспондент, находившийся на Бахмутском направлении, порой у артиллерийского подразделения и вовсе не оказывается разрывных боеприпасов, в связи с чем возникают проблемы с моральным духом у солдат.