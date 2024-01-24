Некоторые артиллерийские подразделения и вовсе не имеют чем отстреливаться.

Вопрос боеприпасов для украинской и российской армии всегда стоял остро и если в начале боевых действий стороны запускали по 15 - 25 тысяч артиллерийских снарядов, то сейчас цифры упали в 2,5 - 5 раз. Старший международный корреспондент американского телеканала CNN Фредерик Плейтген, побывавший на позициях Вооружённых сил Украины, рассказал о том, какая ситуация с боеприпасами в армии на самом деле.

По словам корреспондента, под Бахмутом он видел следующую сцену, хорошо отражающую нехватку боеприпасов у украинских военных: артиллерийский расчёт (подразделение) получил всего четыре снаряды, причём они были не разрывные, а дымовые.

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Фредерик Плейтген пишет о состоянии упадка, царящем в штабе артиллерийского дивизиона 93-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Командир рассказал журналисту, что соотношение российских и украинских боеприпасов на текущий момент составляет 10 к 1. Существенное снижение темпов артиллерийских обстрелов со стороны Украины произошло ещё в декабре прошлого года.

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По данным Military Watch Magazine, тогда украинская армия сократила расход боеприпасов на 60%. Сейчас цифра может быть больше, а ситуация становится острее с каждым днём.