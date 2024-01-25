Регулярная армия страны ежегодно теряет личный состав из-за увольнений и отсутствия рекрутов

Издание The Times, ссылаясь на источники в Министерстве обороны Великобритании, сообщает, что британское правительство планирует осуществлять подготовку гражданской армии на случай войны, как это делала Украина в 2020 - 2022 годах.

Анонимный источник рассказывает изданию, что подготовка украинских военных на британских территориях в рамках программы (операции) Orbital, а после - Inteflex показала себя успешно и теперь может помочь Великобритании в формировании собственного второго эшелона.

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Начальник Генерального штаба Сухопутных войск страны Патрик Сандерс уже озвучивал недавно необходимость обучения и вооружения гражданской армии, чтобы быть подготовленными к потенциальному вооружённому конфликту и проведению мобилизации. Сам генерал выступает против всеобщей воинской повинности, но призывает граждан быть готовыми на случай войны.

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Стоит напомнить, что армия Великобритании регулярно теряет численность личного состава из-за увольнений по истечению контракта и отсутствия рекрутов. Так, по данным The Times, уже к 2030 году в британской армии будет порядка 50 тысяч военнослужащих. При этом военные эксперты, опрошенные изданием, уверяют, что в случае войны численность армии значительно возрастёт за счёт добровольцев.