Единственными преградами для вступления страны в альянс была Венгрия и Турция.

В мае 2022 года на фоне расширения российско-украинского конфликта Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. Скандинавские страны договаривались вступить в североатлантический альянс вместе, чтобы не допустить угрозы для одного из государств со стороны России, если вопрос их членства будет решаться чуть дольше. Однако в апреле 2023 года Финляндия в одиночку вступила в НАТО, а Швеция так и не смогла получить членство из-за конфликта с Турцией и принципиальной позиции Венгрии.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, по итогам которого он принял решение поддержать членство шведского государства в североатлантическом альянсе. Глава венгерского правительства выступил с призывом к парламенту Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в военный блок при первой же возможности.

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Стоит напомнить, что во вторник Турция 287 голосами «за» и 55 «против» ратифицировало заявку шведских властей на вступление в НАТО и теперь всё зависит от решения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подпишет ли он документ в течение следующих 15 лет.

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Учитывая как быстро сдвинулся вопрос с мёртвой точки, можно предположить, что уже в ближайшее время Швеция сможет стать полноправным участником НАТО. Таким образом Россия получит морскую границу с ещё одним союзником североатлантического альянса в Балтийском море.