Это первая поставка такого рода от немецких властей.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о согласовании поставок Украине шести многофункциональных вертолётов Sea King, которые приняты на вооружение немецкой армии ещё в 1969 году. Немецкий министр считает, что это проверенный и надёжный самолёт, который пригодится украинским военным.

Sea King представляет собой вертолёт для выполнения поисково-спасательных работ, транспортировки, эвакуации, наблюдения, разведки и оказания морской поддержки. Фактически речь идёт о британской версии американского вертолёта Sikorsky S-61, но с определёнными изменениями в конструкции.

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Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что воздушное судно может быть использовано как противолодочный или противокорабельный комплекс. Вертолёт можно оснастить глубинными торпедами для поражения подводных объектов и ракетами AGM-65 Maverick для ударов по надводным объектам.

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Стоит также добавить, что это не первый вертолёт подобного типа на вооружении украинской армии. Их уже ранее поставляла Великобритания, которая сняла последний борт с эксплуатации военно-морскими силами ещё в 2018 году. При этом, как подчёркивает Писториус, это первая поставка такого рода от немецкого правительства. Обычно Германия делает акцент на поставку боеприпасов для систем противовоздушной обороны и самих комплексов.