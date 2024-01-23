В палестинском движении объяснили, что держат их не из-за того, что они русские, а потому что это израильские солдаты, убивающие палестинцев.

Заместитель политического бюро ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил в интервью арабской версии российского телеканала Russia Today, что палестинское движение не собирается выполнять просьбу России по освобождению всех российских граждан, пребывающих в плену у палестинских бойцов в секторе Газа.

Как объясняет функционер палестинского движения, ХАМАС захватывают людей не из-за того, что они русские или французы, а потому что убивают палестинцев, являясь израильскими солдатами. В качестве дополнительного аргумента он привёл то, что большинство израильтян имеют двойное гражданство и по сути они не являются русскими.

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Мусса Абу Марзук ранее уже встречался в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, по результатам чего на официальном сайте российского дипломатического ведомства было объявлено о предпринятых дипломатией усилий в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян.

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На текущий момент ХАМАС по-прежнему удерживает более ста пленников в анклаве (предположительно - 132 человека), однако точное их количество отследить сложно, учитывая, что сейчас палестинское движение не контролирует большую часть сектора Газа, вынуждено отступать с позиций, а некоторые гражданские лица вполне могли погибнуть при обстрелах.