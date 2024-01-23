Украинские власти могут быть вынуждены печатать деньги.

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой проанализировало происходящую ситуацию с экономическим вопросом в Украине. Дело в том, что дефицит государственного бюджета в стране составил порядка 40 миллиардов долларов и украинские власти ожидали его покрытие 30 миллиардами долларов иностранного финансирования.

Как итог, Европейский союз и Соединённые Штаты Америки не могут согласовать новое финансирование, хотя обещают, что это всё-таки произойдёт. Однако в сложившейся ситуации для Украины очень важно время, которого осталось крайне мало.

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Авторы издания утверждают, что у украинских властей осталось порядка нескольких месяцев для введения чрезвычайных мер. Сейчас дефицит бюджета могут сдерживать за счёт задержек зарплаты и занимая деньги у банков с инвесторами. В какой-то момент, если иностранная помощь всё-таки не поступит, Украина будет вынуждена начать печатать деньги, что может привести к инфляции, которая ранее уже ввела Венесуэлу в состояние экономического коллапса. Иллюстративное фото, демонстрирующее гиперинфляцию венесуэльского боливара:

столько денежных купюр необходимо отдать за туалетную бумагу в ВенесуэлеЕщё в ноябре прошлого года украинский президент подчёркивал, что Украине в первую очередь сейчас нужны деньги, а не оружие, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета, вызванный чрезмерными расходами на оборонный сектор.