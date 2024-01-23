В нём утверждается, что часть российских областей исторически заселена немалой украинской диаспорой.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», где указывается на проживание в ряде российских регионов немалой диаспоры украинского народа. Украинский президент объясняет, что таким решением он желает вернуть правду об историческом прошлом ради украинского будущего.

В подписанном Зеленским документе говорится, что украинские власти должны разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев на территориях России, в частности «исторически населённых украинским народом землях», которыми считают Краснодарский край и Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Курскую области.

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Помимо этого теперь украинские власти создадут центр, где будут собирать информацию о политике российских властей по «принудительной русификации» украинцев, живущих на территории России, а также политических репрессий, депортаций.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал указ Владимира Зеленского, назвав украинцев - русскими, а Малороссию - частью России. Он также порекомендовал украинскому президенту остановиться с публикацией таких указов, пока он не присоединил к себе Канаду, имеющую широкую украинскую диаспору.