Власти готовы продать дом в городе Леград с населением менее 2 тысячи жителей семейным парам без судимости и в возрасте до 45 лет.

Хорватские средства массовой информации сообщают о проходящем в Хорватии акционном предложении, благодаря которому хорваты могут приобрести собственный частный дом всего за 13 евроцентов (~12 рублей) в крошечном городке Леград на границе с Венгрией, где проживает менее двух тысяч жителей. (Леград на карте мира)

Город располагается на венгерско-хорватской границе, где протекает река ДраваМестные власти объявили, что стартует новый раунд практически бесплатных домов, чтобы привлечь в город молодые семьи. Нюанс в том, что приобрести дом могут не все, а только супруги возрастом младше 45 лет, состоящие в супружеском или внебрачном партнёрстве и не имеющие судимости, либо уже владеющие каким-либо другим имуществом. Подобная акция уже проходила в 2018 году, но тогда продано было всего пять домов.

Очевидно, что цена в 0,13 евро определена не просто так. Дело в том, что акция ранее проходила под наименованием «Дома за 1 куну», то есть речь шла о национальной валюте Хорватии - хорватской куне, которая равна 13 евроцентам. Однако с 1 января 2023 года страна полностью перешла на евро и, соответственно, при конвертации получился вот такой вот ценник.

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Аналогичные акционные предложения существуют и в Италии, но так они имеют немного другое название - «Дом за 1 евро»