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Nacvark
В Белом доме заявили, что хотят видеть от Израиля точечную ликвидацию ХАМАС, а не массовые операции
Ожидается, что израильская армия пересмотрит свою стратегию, снизив интенсивность боёв.

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Ещё месяц назад в Соединённых Штатах Америки объяснили, что хотели бы видеть от Израиля снижение интенсивности боевых действий в секторе Газа, на что израильские власти согласились, но не обозначили, когда именно это произойдёт, а американские власти выразили нежелание вмешиваться в тактику израильской армии. Спустя продолжительное время военно-политическое командование не изменило свою стратегию и в Белом доме предупредили, что при таких обстоятельствах американским властям становится тяжело и дальше поддерживать Израиль. Как итог - интенсивность боёв всё-таки была снижена.

Заместитель помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер в интервью ABC News заявил, что Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Израиль сконцентрировался на точечной ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, а не на проведении масштабных операций, из-за которых возникают угрозы для мирного населения.

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Стоит напомнить, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул о невозможности создания независимого суверенного государства Палестина, которое будет неподконтрольно Израилю. По всей видимости, израильские власти теперь не желают лишаться контроля над территориями, которые отвоевали в ущерб экономики и людских жизней. В Соединённых Штатах Америки по сей день не знают точного плана израильских властей по решению судьбы палестинских земель.

#сша #израиль #хамас #палестина #сектор газа
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