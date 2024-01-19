Об этом намекнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

С начала наземной операции в секторе Газа израильские власти утверждали, что их главная цель ликвидация ХАМАС и избрание нового правительства для Палестины, неподконтрольного существующим палестинским движениям, с сохранением независимости государства и возможным военным контролем израильской армии для обеспечения безопасности Израиля.

Как пишет издание Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху объявил, что не считает возможным созданием независимого палестинского государства с сохранением суверенитета даже после окончания наземной операции в секторе Газа. Очевидно, что израильским властям сложно отказаться от территориальных приобретений в виде палестинских земель, которые стоили им жизни солдат, израильтян и денег.

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Авторы Associated Press утверждают, что глава израильского правительства смог довести свою позицию по этому вопросу Соединённым Штатам Америки. Израильские власти попытались объяснить, что контроль над над всей территорией к западу от реки Иордан им нужен для обеспечения собственной безопасности.

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что своими словами Биньямин Нетаньяху хочет столкнуть регион в пропасть, ведь без существования независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года в регионе не будет безопасности и стабильности.

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На текущий момент Армия обороны Израиля контролирует более 70% сектора Газа и завершила интенсивные бои в столице анклава.