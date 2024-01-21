Британская армия последние десятилетия страдает оттоком личного состава в вооружённых силах и никакие реальные меры по решению этой проблемы не предпринимаются.

В Вооружённых силах Великобритании продолжается тенденция по спаду числа военнослужащих, а британские власти не спешат предпринимать никаких реальных мер по повышению обороноспособности страны, которая когда-то имела первый флот в мире, но сейчас не входит и в пятёрку по численности кораблей военно-морских сил.

Издание The Times, основываясь на текущем спаде численности армии, прогнозирует, что уже к 2026 году количество британских военных упадёт с 76 тысяч до 68 тысяч человек. Если британские власти не признают и не решат эту проблему, то уже к следующему десятилетию в составе армии останется около 52 тысяч военных.

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Причём проблема нехватки численности британской армии стоит действительно остро, что подтверждается отказом страны брать на себя инициативу в ряде операций. Так, например, в 2023 году из-за нехватки пяти тысяч свободных солдат Великобритания не смогла возглавить силы быстрого реагирования НАТО, а к концу того же года британский флот не смог направить свой авианосец в Красное море в рамках операции «Страж процветания», так как попросту не укомплектовал корабли сопровождения. Примечательно, что британские власти проблему не признают, считая возможным в случае критической необходимости сопроводить авианосец кораблями стран-участников НАТО.

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The Daily Mail выделяли, что помимо проблем с личным составом, британская армия страдает недостатком военной техники и боеприпасов. По большей степени это связано недофинансированием оборонной сферы, по которой ещё ударили поставки оружия Украине. Тогда издание писало, что в британской армии из 227 танков Challenger 2 боеспособными считаются менее сотни, 14 из которых передали украинской армии.