По словам главы дипломатии союза Жозепа Борреля, израильские власти давали деньги ХАМАС, чтобы они ослабили ФАТХ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности во время выступления в Университете Вальядолида обвинил Израиль, что они сами создали ХАМАС, с которым сейчас воюют. Помимо этого он призвал урегулировать палестино-израильский конфликт, ввести режим гуманитарной паузы, освободить заложников и в конце концов прекратить огонь в секторе Газа.

По словам европейского чиновника, ХАМАС в течение многих лет получали финансирование со стороны израильских властей, чтобы те ослабили Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), осуществлявшее административный контроль над палестинскими территориями на основе международных договоров и соглашений. В конечном итоге ФАТХ сами стали подвластны ХАМАС и фактически сектор Газа контролировался (до ввода израильских войск в анклав) как раз таки вторым озвученным палестинским движением.

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Боррель также призвал всех, кто выступает за решение конфликта на основе принципа «два государства для двух народов», принять активное участие в воплощении его в жизнь. Он считает, что если мир будет привержен этому решение, то Израилю оно будет попросту навязано.

Глава европейской дипломатии предупредил, что сейчас в сложившейся ситуации может в любой момент вспыхнуть искра и конфликт на Ближнем Востоке разрастётся за пределы Красного моря.

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Ранее появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует отказываться от подконтрольных израильской армии палестинских территорий и содействовать в создании независимого суверенного государства Палестина.