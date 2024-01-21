Американский чиновник рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский пожаловался ему на Администрацию Байдена, что та до сих пор не поставила критически важное оружие.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон, избранный от Республиканской партии, рассказал в интервью изданию Fox News о том, как украинский президент Владимир Зеленский встречался с ним накануне Рождества и жаловался на то, что Белый дом до сих пор не поставил Украине критически необходимое вооружение.

Американский чиновник заявил, что Администрация Байдена не выполнила взятых на себя обязательств по предоставлению помощи Украине для противостояния России, но по-прежнему требует миллиарды долларов финансирования. Он основывается как раз таки на словах Зеленского, исходя из чего пришёл к выводу, что украинская армия не получила даже минимальную военную поддержку от американского правительства.

реклама

Джонсон подчеркнул, что республиканцы оказывают давление на Белый дом, требуя ответов, какая дальнейшая стратегия, когда будет финальная точка и как выходить из российско-украинского конфликта. К этому всему добавился и новый вопрос - почему Украина не получила критически важные системы вооружения, запрошенные в рамках одобренного финансирования.

Примечательным является то, что сам Майк Джонсон выступает против дальнейшего оказания военной помощи Украине и, по всей видимости, своими словами решил зайти с другой стороны, обвинив Белый дом в недостаточной поддержки Киева, где жаловались на Администрацию Байдена. Он также добавил, что американское правительство раз взяло на себя обязательства по поставкам, то пусть их выполняет, а не просит ещё миллиарды долларов на новые.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в рамках контрнаступления Вооружённые силы Украины реализовали все свои наступательные возможности, учитывая количество поставленного Западом оружия.