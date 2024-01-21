По мнению главы аппарата президента, украинская армия реализовала все свои наступательные возможности с учётом переданного оружия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo дал оценку контрнаступлению Вооружённых сил Украины, которое он охарактеризовал как вполне успешное, если учитывать имеющиеся у украинских военных возможности.

По словам украинского чиновника, с учётом объёма военных поставок Западом, украинская армия реализовала все свои возможности. Он отметил, что иногда военным приходится переходить к обороне, но после они снова возобновляют наступление, не собираясь полностью останавливаться.

реклама

Ермак считает, что основной проблемой контрнаступления было преимущество России в воздухе благодаря имеющейся у неё авиации, а также дефицит боеприпасов и противоминных машин у украинских военных.

Стоит напомнить, что в декабре 2023 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал неоправданные надежды по поводу контрнаступления. Ряд украинских официальных лиц также комментировали ситуацию, объясняя, что надеялись на совершенно другой результат.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее бойцы спецподразделения «Kraken» в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины похвалили Россию за проведённую оборонительную линию и указали на главные причины провала контрнаступления, которые заключались не в нехватке оружия, а в ошибках военного командования.