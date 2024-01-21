Изначально его хотели переделать в топливо для атомных энергоблоков, но после отказались от этой идеи.

Национальное управление ядерной безопасности Соединённых Штатов Америки объявило о своих намерениях утилизовать избыточные запасы оружейного плутония, которые составляют 34 тонны. Химический элемент по-прежнему сохраняет свои свойства и может быть использован в военных целях.

Как уточняется в статье Trend, первоначально плутоний планировали переделать в топливо для атомных электростанций (MOX-топливо), однако в конце концов Министерство энергетики страны отказалось от этого способа утилизации, хотя реактор позволил бы лишить химический элемент всех своих свойств.

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Теперь же американское ведомство планирует построить новые или модифицировать уже существующие производственные объекты в Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, заводе Pantex (Техас), а также Национальную лабораторию Лос-Аламоса. Помимо этого планируется задействовать пилотную установку по изоляции отходов в штате Нью-Мексико, а именно глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов.

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Текущий способ утилизации позволяет вернуть плутонию все его свойства, если такая необходимость вдруг появится. Вполне вероятно, что под видом утилизации появилась дополнительная возможность и модифицировать объекты ядерной безопасности.