Он не хочет, чтобы вступление украинцев в североатлантический альянс обернулось Третьей мировой войной.

Осенью прошлого года в Словакии прошли парламентские выборы, по результатам которых политическая партия Роберта Фицо одержала победу, а сам он был избран премьер-министром страны. Словацкий политик имеет пророссийские взгляды, поддерживает отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и, как предполагалось, будет блокировать все инициативы в поддержку Украины.

Сейчас глава словацкого правительства повторно объяснил свою позицию по Украине. По его словам, теперь Словакия не будет отправлять оружие из государственных складов, однако он идёт на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и продолжит оказывать гуманитарную помощь.

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Помимо этого Фицо уважает решение Украины по вступлению в Европейский союз, но только при условии, что страна будет соответствовать всем требованиям к странам-участникам. Однако полностью евроатлантическую интеграцию украинского государства он не поддерживает: словацкий премьер выступает против членства Украины в НАТО, так как опасается, что ситуация перерастёт в Третью мировую войну.

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По этой причине он будет пользоваться правом вето, блокируя членство украинцев в североатлантическом альянсе. По крайней мере, пока боевые действия на украинских территориях не завершаться.