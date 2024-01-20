Данные взяты за сентябрь 2022 года.

В эпоху развития цифровой экономики криптовалюты заняли неотъемлемую часть в бюджетах разных частных компаний и организаций, но, как оказалось, правительства различных стран также не брезгуют иметь активы в цифровой валюте.

По данным Bitcointreasuries за сентябрь 2022 года, украинское правительство имеет цифровых активов на 46 351 Bitcoin. В то же время Соединённые Штаты Америки имеют 210 тысяч и 190 тысяч криптовалюты Bitcoin соответственно.

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Примечательным является то, что в самой Украине правовой статус криптовалют до сих пор определён не был, хотя шаги по этому вопросу предприняты были. Таким образом некоторые украинские чиновники, в том числе депутаты, имеют цифровых активов в криптовалюте в разы больше, чем правительство страны. Так, например, депутат городского совета Одессы Дмитрий Голубов, обвиняемый ранее в краже 11 миллионов долларов с платёжных систем Visa и Mastercard, имел на момент 2021 года 4 376 Bitcoin.

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В то же время крупнейшим держателем Bitcoin среди частных предприятий являются компании, зарегистрированные в Соединённых Штатах Америки, например MicroStrategy, на счету которой 189 150 Bitcoin.