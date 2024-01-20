Американский министр утаил от граждан и американских властей, что его положили в больницу.

В начале января Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин был помещён в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида из-за осложнений, вызванных хирургическим вмешательством, а именно операцией по удалению предстательной железы. Однако общественность узнала об этом только через пять дней, американский президент через три дня, а Конгресс и вовсе за 15 минут до обнародования информации. Ситуации привела к слухам о возможном увольнении американского министра.

Глава комитета по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс обратился к Ллойду Остину, потребовав от него явиться 14 февраля 2024 года на их ведомственное заседание и дать показания по поводу «тайной госпитализации»

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По словам Роджерса, американский министр ответил на некоторые вопросы, но большая их часть пока что остаётся без ответа. Он обеспокоен отказом Остина сообщить, приказывал ли он своим подчинённым скрывать информацию о его госпитализации перед Джо Байденом и конгрессменами.

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Помимо этого Майк Роджерс требует предоставить подробный отчёт о передаче обязанностей главы Пентагона его заместителю Кэтлин Хикс, указав, какие решение, действия она предпринимала, какие решения одобряла и какие военные операции проводила с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024 года, пока действующий министр временно сложил с себя полномочия.