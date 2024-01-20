Он считает необходимым развивать союзниками военную отрасль, а гражданам подготовить себя к выживанию.

Издание The Telegraph, цитируя председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, пишет, что существует вероятность начала тотальной войны с Россией в течение следующих 20 лет. Офицер призывает союзные государства и их граждан готовить себя к военному конфликту.

По словам функционера североатлантического альянса, то, что существует в мире, не является само собой разумеющимся и необходимо быть готовым к возможному конфликту с Россией. Он также отметил, что жизнь граждан может в любой момент кардинально измениться и не всё можно спланировать.

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Роб Бауэр призывает союзные государства и их граждан подготовить себя к войне. Для этого союзные правительства должны развивать военную отрасль, иметь возможность быстро производить оружие и боеприпасы, а гражданским лицам он советует запастись провизией, радио и фонарём, чтоб пережить следующие 36 часов после теоретического начала войны.

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Ранее ABC News писали, что в НАТО планируют провести крупнейшие учения с имитацией начала Третьей мировой войны. Они должны продемонстрировать умения и единство стран-участников североатлантического альянса.