По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, сейчас это далеко не те ракеты, которые российская армия применяла в 2022 году.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия довольно быстро учится на своих ошибках и пример тому - крылатые ракеты Х-101, которые, по его словам, кардинально отличаются от применяемых российской армией по украинским территориям в 2022 году.

Украинский разведчик утверждает, что сейчас Х-101 обладают активной системой радиоэлектронной борьбы, тепловыми ловушками и другими элементами активной защиты, затрудняющими их лёгкое сбитие украинскими системами противовоздушной обороны.

реклама

Скибицкий подчёркивает, что опыт 2023 года указал украинскому военно-политическому командованию на необходимость развивать все отрасли военной сферы: противовоздушная оборона, защита военно-промышленного комплекса, продуктивность самого военно-промышленного комплекса. Помимо этого он отверг возможность перехода в «глухую» оборону и указал на необходимость проведения контрнаступательных операций даже несмотря на погоду, на зиму, сложные условия для боевых действий, чтобы не допустить ещё больших потерь территорий.