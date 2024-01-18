Он утверждает, что ни единого доказательства применения иранских технологий российской армией нет.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что иранские власти никогда не поставляли России беспилотные летательные аппараты и ракеты для применения на украинских территориях.

Он добавил, что несмотря на многословные обвинения, нет ни одного документа или другого доказательства, подтверждающего военные поставки иранских технологий России. При этом в 2022 году иранский министр объяснял, что поставки беспилотников Shahed осуществлялись ещё до начала боевых действий на украинских территориях.

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Если заявления Абдоллахияна касаемо поставок дронов ещё можно назвать спорными, ведь ряд иностранных изданий писало о том, что ударные беспилотники «Герань-2» на самом деле построены на основе иранских дронов Shahed, то доказательств применения иранских ракет по украинским целям нет, впрочем, как и обвинений на этот счёт.

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Ещё недавно иностранные издания писали, что на фоне истёкшего срока экспортных ограничений на поставку ракетных технологий, наложенных на Иран Советом безопасности Организации объединённых наций, есть риск возможной передачи иранских ракет российской армии.