Он утверждает, что американцы, сотрудничая с тайванским правительством, пытаются сохранять статус-кво в регионе.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки поднял на Всемирном экономическом форуме в Давосе вопрос Тайваня, подчеркнув важность мира в регионе, ведь военное обострение ситуации может привести к глобальным проблемам для мирового сообщества.

По словам американского чиновника, Тайваньский пролив отыгрывает существенную роль в международной торговле и его блокада из-за военного конфликта может привести к тому, что 50% мировой торговли, проходящей ежедневно по этой акватории, будет заблокировано.

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«Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», - добавил он.

Блинкен утверждает, что Соединённые Штаты Америки, продолжая военное и экономическое сотрудничество с властями Китайской Республики, обеспечивают свой фундаментальный интерес по поддержанию мира и стабильности в регионе. Он призвал, чтобы все разногласия между Китаем и Тайванем решались мирно, сохранялся статус-кво и ни одна из сторон не предпринимала решительные шаги по демонстрации военной силы. Чиновник напомнил, что на Тайваньском острове расположены обширные мощности по производству полупроводников, несоизмеримые с относительной небольшой территорией государства. Проще говоря, Энтони Блинкен пытается объяснить, что воевать за клочок земли, который имеет такую важную роль для мира, попросту бессмысленно.

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Китайский лидер Си Цзиньпин накануне Нового года уже говорил, что Тайвань вернётся в состав Китайской Народной Республики, однако когда и как - остаётся непонятным. От цели вернуть остров в состав для обеспечения территориальной целостности китайские власти не отказываются.