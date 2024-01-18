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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки поднял на Всемирном экономическом форуме в Давосе вопрос Тайваня, подчеркнув важность мира в регионе, ведь военное обострение ситуации может привести к глобальным проблемам для мирового сообщества.
По словам американского чиновника, Тайваньский пролив отыгрывает существенную роль в международной торговле и его блокада из-за военного конфликта может привести к тому, что 50% мировой торговли, проходящей ежедневно по этой акватории, будет заблокировано.
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«Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», - добавил он.
Блинкен утверждает, что Соединённые Штаты Америки, продолжая военное и экономическое сотрудничество с властями Китайской Республики, обеспечивают свой фундаментальный интерес по поддержанию мира и стабильности в регионе. Он призвал, чтобы все разногласия между Китаем и Тайванем решались мирно, сохранялся статус-кво и ни одна из сторон не предпринимала решительные шаги по демонстрации военной силы. Чиновник напомнил, что на Тайваньском острове расположены обширные мощности по производству полупроводников, несоизмеримые с относительной небольшой территорией государства. Проще говоря, Энтони Блинкен пытается объяснить, что воевать за клочок земли, который имеет такую важную роль для мира, попросту бессмысленно.
Китайский лидер Си Цзиньпин накануне Нового года уже говорил, что Тайвань вернётся в состав Китайской Народной Республики, однако когда и как - остаётся непонятным. От цели вернуть остров в состав для обеспечения территориальной целостности китайские власти не отказываются.