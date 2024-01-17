Речь о военной базе «Хемо» в окрестностях Эль-Камышлы.

Недавно иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции нанесло серию ракетных ударов по американским объектам в Ираке, в частности разрушив здание американского консульства, при этом задев восемь строений поблизости и ранив четырёх гражданских лиц.

Как сообщает иранское издание Tasnim, ссылаясь на свои источники, американское командование эвакуирует персонал с военной базы «Хемо», располагающейся в окрестностях города Эль-Камышлы (северо-восток Сирии) из-за повторяющихся нападений на неё. На базе располагается порядка 350 американских военнослужащих, а её расположение стратегически важное: всего 4 километра от местного аэропорта.

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Официально информация пока ещё не была подтверждена американскими властями.

За несколько дней до американо-британских бомбардировок военных объектов группировки «Ансар Аллах» в Йемене пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер рассказывал о том, что с 17 октября 2023 года по 9 января 2024 года американские силы в Ираке и Сирии подверглись 127 атакам, большая часть (75) из них пришлись на сирийские базы.

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