Во время удара по консульству погибло четыре человека, повреждены 8 объектов вблизи здания.

На фоне недавних обстрелов Соединёнными Штатами Америки и Великобританией подконтрольных проиранской группировке «Ансар Аллах» йеменских территорий Корпус стражей исламской революции нанёс серию ракетных ударов по американским объектам в Ираке.

По официальным заявлениям иранского военизированного формирования, атакованы были штаб-квартиры шпионов и сбор антииранских террористических групп в регионе. Ивестно, что Иран ударил по консульству Соединённых Штатов Америке в Эрбиле (Ирак), которое было полностью уничтожено, а также по американским военным базам. Атака была осуществлена баллистическими ракетами.

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ABC News сообщает, что в результате только одного ракетного удара погибло четыре человека. Среди них нет американских военных или представителей коалиционных сил. Удар по американскому консульству оценили как очень сильный: повреждено восемь объектов вблизи дипломатического здания.

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Средства массовой информации пишут о гибели курдского бизнесмена Пешрав Дзейи, владельца компаний Falcon Group и Empire, который в момент удара по его дому 4 баллистическими ракетами находился с супругой (погибла) и детьми (получили ранения)