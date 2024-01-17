Немецкий канцлер считает необходимым нарастить объёмы военной помощи украинцам.

После того, как Соединённые Штаты Америки оказались не в состоянии продолжать военную помощь Украине, ноша главного донора украинской армии упала на Германию. Немецкий канцлер Олаф Шольц сразу же призвал европейские страны нарастить поставки и в последнее время всё чаще возмущался тем, что они ничтожно мало по сравнению с ролью Германии.

Как пишет издание Financial Times, в Европейском союзе запущен аудит военных поставок Украине от европейских стран по требованию Шольца, который жаловался, что некоторые европейские страны не отправили столько оружия, сколько могли.

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По данным издания, аудит будет осуществляться Европейской службой внешней связей и уже к 1 февралю будут представлены первые выводы о реальных объёмах поставок Украине странами союза. Источник Financial Times рассказывает, что некоторые страны уже воспротивились этой ситуации из-за нежелания предоставлять службе союза подробные данные.

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Стоит отметить, что речь идёт не о том, как украинцы использовали вооружение от Европы и не было ли оно продано, а о реальных показателях помощи от стран-участников Европейского союза. Олаф Шольц уже призывал союзников предоставить карту помощи Киеву, не желая единолично спонсировать украинцев в больших объёмах. В 2024 году немецкие власти окажут Украине помощь на сумму свыше 7 миллиардов евро.