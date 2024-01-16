Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВСУ атаковали Воронеж дронами: в домах выбиты стёкла, заявили о возгорании
Пострадавших не зафиксировано, угроза устранена.

реклама

Ближе к 01:20 в Telegram-каналах Воронежа начали писать о взрывах в микрорайоне Шилово, Коминтерновском районе и центре города. Всего в городе прозвучало как минимум 15 взрывов. Сообщается, что на улицах находят обломки беспилотных летательных аппаратов.

По информации губернатора Воронежской области, Вооружённые силы Украины провели атаку беспилотными летательными аппаратами, но все дроны были сбиты. Пострадавших не зафиксировано. Тем не менее ущерб имеется: местное население жалуется на выбитые стёкла, а в многоквартирном доме по адресу улица Тепличная, дом 6а было возгорание площадь 5 метров² (ликвидировано)

реклама

Telegram-канал SHOT предполагает, что целью ночной украинской атаки мог стать военный аэродром Балтимор, находящийся недалеко от возгоревшегося дома.Ориентировочное место многоквартирного дома и расположение аэродрома ВКС РФ
(расстояние между объектами: ~6 километров)На аэродроме базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в составе которого истребители-бомбардировщики Су-34, используемые для нанесения авиационных ударов по украинским территориям.

#россия #украина #воронеж
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
29
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
3
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1
Стоимость Ethereum Classic взлетела на 60%
+
Преступники могут использовать ChatGPT для фишинговых атак
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
155
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
25
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
53
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
20
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8
О современном состоянии подводного флота ВМС Германии
+

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
05:29
Вы сэр купили 3060 dual да еще за 70к Хахахахахаха)))))
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Саша Саша
04:32
Все это есть,Good luck в помощь
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
HP91
04:29
какая она велико..., мелкобритания уже давно
Кулеба исключил переговоры с Россией до тех пор, пока у Украины не будет сильная переговорная позиция
Аркадий Пенягин
04:26
Если бы у населения были деньги то этот хлам никто не покупал
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Derikk
04:24
3060 - такой высер, хотя бы 3060Ti, и то уже нафиг не нужен. Сам сижу спокойно на 3770к в разгоне и 2060 супер
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
jsth
04:20
Ну т.е. Кулеба говорит, что никаких переговоров не будет. Каждое последующее предложение ВВП хуже предыдущего. "Следом Кулеба заявил, что параллельно с этим к текущему конфликту адаптировались и ВСУ...
Кулеба исключил переговоры с Россией до тех пор, пока у Украины не будет сильная переговорная позиция
Владимир
04:05
Без штанов останется.
Кулеба исключил переговоры с Россией до тех пор, пока у Украины не будет сильная переговорная позиция
Radioman
03:52
4к серия не андервольтится нормально
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Евгений Истомин
03:35
О том что Китай является фактическим монополистом по обладанию месторождений и экспорту редкоземельных элементов, используемых в производстве электроники и других промышленных товаров.
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
Дмитрий Зяблов
03:35
Тем временем в кукуеве открыли сезон сёрфинга по говноволнам.
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем