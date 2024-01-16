Пострадавших не зафиксировано, угроза устранена.

Ближе к 01:20 в Telegram-каналах Воронежа начали писать о взрывах в микрорайоне Шилово, Коминтерновском районе и центре города. Всего в городе прозвучало как минимум 15 взрывов. Сообщается, что на улицах находят обломки беспилотных летательных аппаратов.

По информации губернатора Воронежской области, Вооружённые силы Украины провели атаку беспилотными летательными аппаратами, но все дроны были сбиты. Пострадавших не зафиксировано. Тем не менее ущерб имеется: местное население жалуется на выбитые стёкла, а в многоквартирном доме по адресу улица Тепличная, дом 6а было возгорание площадь 5 метров² (ликвидировано)

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Telegram-канал SHOT предполагает, что целью ночной украинской атаки мог стать военный аэродром Балтимор, находящийся недалеко от возгоревшегося дома. Ориентировочное место многоквартирного дома и расположение аэродрома ВКС РФ

(расстояние между объектами: ~6 километров)На аэродроме базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в составе которого истребители-бомбардировщики Су-34, используемые для нанесения авиационных ударов по украинским территориям.