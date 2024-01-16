Польские власти не против размещения немецких военных на своих территориях по примеру Литвы.

Недавно издание Bild опубликовало статью, в которой говорится, что Германия активно готовится к войне с Россией, ожидая нападение в 2025 году. В материале указывается на готовность Бундесвера в случае необходимости перебросить на восток 300 тысяч военнослужащих.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita заявила, что польские власти с радостью примут немецкую армию у себя на территориях, чтобы таким образом усилить восточный фланг НАТО.

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По словам польской чиновницы, Германия важный экономический партнёр Польши и это должно отражаться на политических отношения между странами, поэтому если немцы захотят перебросить своих военных на польские территории, как это сделали в Литве, то - «добро пожаловать»

Шейна также добавила, что в условиях боевых действий на украинских территориях любая помощь союзников приветствуется как можно больше.

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На текущий момент из иностранного военного контингента на территории Польша всего лишь порядка десяти тысяч американских военных.