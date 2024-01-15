Испытательный пуск не был связан с обострением ситуации в регионе.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что Корейская народная армия провела испытательный пуск твёрдотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

По заявлению северокорейский властей, испытание прошло успешно и никаким образом не сказалось на безопасности окружающих стран. Испытания не были связаны с недавним обострением ситуации в регионе, то есть пуск являлся исключительно плановым и имел значение для ракетостроения страны.

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Вчера Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что в обед (14:00 - 15:00) Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, которая пролетала около 1 тысячи километров перед тем, как упасть в воду.

В январе 2022 года северокорейская армия уже проводила тестирование подобной ракеты, однако тогда она летела в направлении Японии и также преодолела расстояние не менее 1 тысячи километров.

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На текущий момент ситуация в регионе Корейского полуострова шаткая, а КНДР дала понять, что готова к незамедлительному ответу в случае даже небольшой провокации и не боится оказаться в состоянии войны.