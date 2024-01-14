Американские власти публично не готовы поддержать независимость Китайской Республики, тем самым испортив отношения с Китаем.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя результаты выборов в Тайване, что американские власти не поддерживают независимость Китайской Республики. Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с Китаем и признав политику «одного Китая»

Несмотря на это, американское оружие поставляется в Тайвань для сопротивления китайской экспансии, а страна поддерживает экономические отношения с островным государством, впрочем, как и Россия, ведь тайваньские компании имеют одну из крупнейших промышленных баз для производства полупроводников, других деталей электроники.

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Уровень признания Китайской Республики:

Тёмно-синим — страны, официально признавшие независимость государства.

Светло-синим — страны, официально не признавшие независимость государства, но имеющие экономические или культурные отношения со страной.

Серым — страны, не признавшие и не имеющие каких-либо отношений с Тайванем.

В случае, если бы Соединённые Штаты Америки официально признали Тайвань, ситуация могла бы негативно сказаться на экономическом взаимодействии с Китаем, а также привести к окончательному разрыву дипломатических отношений с китайскими властями, которые, так или иначе, возглавляют одну из сильнейших стран мира.

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Министерство иностранных дел Китая оценило американские поставки вооружения Тайваню за последние несколько лет в 70 миллиардов долларов.