Изменившаяся тактика российской армии лишила боеприпас главного преимущества.

Летом 2023 года американский президент Джо Байден заявил, что вынужден объявить о передаче Вооружённым силам Украины кассетных боеприпасов со складов американской армии, иначе украинская армия останется без снарядов для артиллерии. Он также пообещал, что американская армия не будет производить новые кассетные боеприпасы, заменив их обычными артиллерийскими снарядами.

Издание The New York Times, ссылаясь на командира взвода украинской армии, пишет, что кассетные боеприпасы утратили свою эффективности, лишившись главного преимущества.

реклама

Российская армия изменила тактику передвижения и если раньше военные ходили большими группами, сейчас они перемещаются небольшими отрядами по глубоким траншеям. Кассетные боеприпасы не могут обеспечить эффективные обстрелы противника при таких обстоятельствах.

При этом, по мнению американских военных, до 14% кассетных боеприпасов и вовсе могут не взорваться, так как продолжительное время лежали на складах, а снаряд сам по себе не может обеспечить высокую срабатываемость.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По сути единственная причина использования кассетных боеприпасов в том, что украинским военным нужны любые снаряды для артиллерии, пусть даже и имеющие риски для гражданского населения, иначе воевать будет попросту нечем.