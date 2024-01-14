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Nacvark
Чечня предоставит выехавшим из сектора Газа палестинцам статус беженцев и выплатит $1,130 помощи
Деньги будут выделены из Общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

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С начала ответной наземной операции в секторе Газа израильской армией, чеченские власти, в частности глава республики Рамзан Кадыров, объявили о полной поддержке действий ХАМАС, неоднократно призывали Израиль остановить боевые действия в анклаве и пообещали оказать помощь палестинским семьям, пострадавшим из-за войны.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что каждая палестинская семья, выехавшая на территорию республики, получит статус беженцев и выплату на сумму в 1,130 американских долларов. Деньги будут выделены из Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, получающему финансирования от «добрых людей» и самого Аллаха, как когда-то объяснил Рамзан Кадыров.

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Чеченский министр также добавил, что на сегодняшний день на помощь беженцам из Палестины потрачено уже более 130 миллионов рублей внебюджетных средств.

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Ранее была информация, что в в Висаитовском районе Грозного появится коттеджный поселок для беженцев из Палестины, включающий в себя пять многоквартирных домов, рассчитанных на 35 квартир общей площадью жилья 4,2 тысячи метров²

#россия #палестина #чечня
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