Атакована была авиабаза на севере столицы.

Вчера американские и британские власти отчитались о проведённой авиационной бомбардировке Йемена, а именно военных объектов в распоряжении йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Аллах», финансируемой Ираном. Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд объяснила, что военное решение было принято после того, как все мирные варианты устранения угрозы в Красном море были исчерпаны.

Появилась информация от иностранных изданий, в том числе Reuters, что американские Военно-воздушные силы при поддержки британской авиации провели этой ночью очередную бомбардировку военных объектов группировки «Ансар Аллах» в ответ на вчерашние действия хуситов после первого авиационного удара. В этот раз целью западных сил стала авиационная база Ад-Длейми на севере столицы страны - Саны.

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По данным Bloomberg, американский президент Джо Байден планировал провести авиационную бомбардировку объектов йеменских хуситов ещё в начале текущего года, но были предприняты попытки урегулировать ситуацию мирным образом, обернувшиеся провалом. Американские власти планировали обойтись одной бомбардировкой, но так как хуситы не закрывают на произошедшее глаза, скорее всего, конфликт продолжиться.