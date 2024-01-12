Всё это в ответ на сегодняшнюю бомбардировку военных объектов йеменских хуситов.

Сегодня ночью американские и британские Военно-воздушные силы провели бомбардировку Йемена, поразив около десяти военных объектов, находящихся в распоряжении йеменских хуситов, в ответ на угрозу гражданскому судоходству в Красном море. Соответствующий отчёт о действиях дал американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Несмотря на то, что бомбардировка была окончена и западные силы не планируют новую, если новые угрозы от хуситов не поступят, скорее всего, конфликт так быстро не закончится.

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В израильских средствах массовой информации уже появилась информации о повреждении американского военного корабля крылатой ракетой, а йеменские хуситы мобилизуют свои силы, обещая «поджечь весь регион» после американо-британской атаки. Помимо этого представитель руководства движения Абдулла бен Амер заявил, что йеменские силы готовы наносить удары по американским и британским военным базам, если боевые действия расширятся.

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Представитель хуситской группировки «Ансар Аллах» и вовсе утверждает, что теперь они почувствовали облегчение, ведь их бомбят теперь также, как сектор Газа.