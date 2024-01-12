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Генеральный инспектор Министерства обороны Соединённых Штатов Америки резюмирует о недостаточном контроле передаваемого Украине вооружения в рамках военной помощи, о чём пишет издание The New York Times, ознакомившись с соответствующим докладом.
По данным Пентагона, ответственные американские чиновники не проконтролировали должным образом передачу украинской армии переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, беспилотных летательных аппаратов и приборов ночного видения. Таким образом существует риск, что часть вооружения из поставки на общую стоимость более миллиарда долларов могла быть украдена или стала объектом контрабанды.
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В то же время инспектор отмечает, что нет никаких фактов, указывающих на использование военной помощи не по назначению после того, как она попала в военный логистический центр американской армии в Варшаве и была перенаправлена Украине. Однако такие риски всё же имеются, так как чиновники не вели инвентарные описи вооружения.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки более не оказывают военную помощь Украине из-за отсутствия ассигнованного Конгрессом дополнительного финансирования.