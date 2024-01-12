Об этом рассказал Генеральный инспектор ведомства в материале The New York Times.

Генеральный инспектор Министерства обороны Соединённых Штатов Америки резюмирует о недостаточном контроле передаваемого Украине вооружения в рамках военной помощи, о чём пишет издание The New York Times, ознакомившись с соответствующим докладом.

По данным Пентагона, ответственные американские чиновники не проконтролировали должным образом передачу украинской армии переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, беспилотных летательных аппаратов и приборов ночного видения. Таким образом существует риск, что часть вооружения из поставки на общую стоимость более миллиарда долларов могла быть украдена или стала объектом контрабанды.

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В то же время инспектор отмечает, что нет никаких фактов, указывающих на использование военной помощи не по назначению после того, как она попала в военный логистический центр американской армии в Варшаве и была перенаправлена Украине. Однако такие риски всё же имеются, так как чиновники не вели инвентарные описи вооружения.

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки более не оказывают военную помощь Украине из-за отсутствия ассигнованного Конгрессом дополнительного финансирования.