Предполагается, что речь о ракетах малой дальности (100 - 180 километров)

Министр национальной обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью изданию Yonhap заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) готовится поставить России новый тип тактических управляемых ракет, которые могут быть использованы на украинских территориях.

Южнокорейский министр объясняет, что система вооружений, показанная Центральным телеграфным агентством Северной Кореи во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов, по всей видимости, является баллистическими ракетами малой дальности, которые способны нести ядерное оружие.

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Шин утверждает, что в апреле 2022 года северокорейские власти испытали новые баллистические ракеты малой дальности с ориентировочной дальностью полёта в 100 - 180 километров. По его мнению, раз Северная Корея уже поставила российской армии свои ракеты, теперь она может нарастить эти поставки за счёт нового типа баллистических ракет.

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Ранее была опубликована статья, в которой рассказывается о найденном на украинских территориях следе использования северокорейских ракет. Предполагается, что КНДР могли перейти с поставок артиллерийских снарядов на продажу российской армии ракет.