Деньги должны быть потрачены на усиление границ, чтобы не допустить трансграничный огонь между Израилем и ливанскими террористами.

С начала наземной операции в секторе Газа ливанская военизированная организация «Хезболла» предпринимает попытки проникновения на израильские территории и активно обстреливает позиции израильской армии, получая ответный огонь. Такая ситуация усиливает эскалацию на севере Израиля, создавая возможность вовлечения ещё одного государства в палестино-израильский конфликт.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после визита в Бейрут заявила, что Ливан получит 15 миллионов евро от немецкого правительства на усиление своих вооружённых сил для укрепления границы и сдерживания на территории страны вооружённых формирований и террористических организаций. Она также призвала увеличить сумму финансирования ливанской армии.

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По словам немецкого министра, усиление трансграничного огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением «Хезболла» может стать катастрофой для обеих стран.

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Стоит отметить, что «Хезболла» придерживается идей военного джихада, поддерживает палестинское движение ХАМАС и выступает против существования Израиля, как и любого другого еврейского государства.