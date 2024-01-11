Она первый человек, который смог избраться в региональный или национальный парламент с генетической болезнью подобного рода.

В Испании впервые на пост депутата регионального парламента Валенсии смогла избраться 46-летняя Мар Гальсеран, имеющая генетическую болезнь - синдром Дауна. Ещё в 18 лет она вступила в Народную партию консервативной направленности, отметив, что её в этом политическом объединении привлекает приверженность к традициям.

На протяжение более чем 20 лет Гальсеран продвигалась по карьерной лестнице аппарата партии, пройдя путь от младшего специалиста до ведущего руководителя и даже заняв должность заместителя министра здравоохранения Валенсии. Коллеги политика отметили, что она работает «с исключительным удовольствием и великой любовью»

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На этом Мари Гальсеран не остановилась и впоследствии попала в списки выдвиженцев от Народной партии на региональные выборы в Валенсии, заняв парламентскую должность. Издание The Guardian пишет, что несмотря на непродолжительное пребывание на должности (4 месяца), общество уже оценило её работу.

Некоммерческая общественная организация Down España сообщает, что Гальсеран может стать первым в Европе человеком, ставшим депутатом в региональном или национальном парламенте с синдромом Дауна.

«Мы больше ни о ком не слышали», - говорит представитель организации.

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Мари Гальсеран надеется, что её присутствие на посту депутата Валенсии поможет разрушить предрассудки,устоявшиеся в обществе. Как подчёркивает чиновница, некоторые люди не считают её способной исполнять такие обязанности, а другие поддерживают, но для неё главное, чтобы в ней видели личность, а не инвалидность.