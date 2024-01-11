Российский адмирал считает, что Запад может ущемить российские интересы в Арктике.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что военные корабли Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, оснащённые крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk, имеют возможность нанесения массированных ударов по объектам большей части российских территорий.

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По словам российского адмирала, присутствие мощных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлaнтическом, Тихом океaнах и в Средиземном море создают угрозу для безопасности России. В частности это связано с регулярным патрулированием кораблей-носителей крылатых ракет большой дальности. Другая опасность заключается в активном развёртывании корабельных группировок противоракетной обороны и размещении американских и британских атомных подводных лодок в Арктическом бассейне.

Евменов утверждает, что Запад имеет план по ущемлению российских интересов в Арктике путём пересмотра Севернoго морского пути.

По этими причинам Россия продолжает строить и развивать Военно-морской флот как неотъемлемую часть российской армии - заключил адмирал Николай Евменов.