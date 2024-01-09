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Nacvark
Шольц раскритиковал поставки оружия Украине: Слишком мало, нужно активизировать наши усилия
Немецкий канцлер считает, что поставляемого сейчас Украине в любом случае не хватит.

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Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал текущее положение с поставками оружия Украине странами-участниками Европейского союза. Если быть точнее, он критикует не сам факт поставок, а то, в каком объёме они происходят.

Немецкий канцлер считает, что запланированные большинством европейских стран поставки слишком малы и необходимо активизировать усилия союзников в пользу Украины. Всё это он заявил на встрече с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

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Шольц не забыл упомянуть, что Германия занимает второе место после Соединённых Штатов Америки по оказанию военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. На поставки оружия в 2024 году страна выделила 8 миллиардов евро, а на гуманитарную и финансовую помощь - «миллиарды»

Однако немецкий чиновник подчёркивает, что одних немецких усилий в этом вопросе не хватит для гарантирования безопасности Украины.

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Ранее издание Newsweek писало, что на Олафа Шольца оказывают сильное давление в Германии из-за отсутствия прогресса по поставкам немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

#украина #германия #шольц
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