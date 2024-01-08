Немецкий канцлер продолжает медлить с поставками крылатых ракет.

Несколько дней назад официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция немецких властей касаемо передачи Украине дальнобойных ракет Taurus не поменялась. Имелось в виду, что несмотря на призывы передать крылатые ракеты украинской армии, их до сих пор не планируют поставлять украинцам.

Издание Newsweek пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц подвергается сильному давлению из-за своей неспособности решить, действительно он готов принимать решения в соответствии с заявленной целью - делать всё необходимое для недопущения победы России. Ряд немецких чиновников и политических деятелей, в частности бывший президент Германии Йоахим Гаук, не понимают, почему Шольц медлит с поставками крылатых ракет Taurus.

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Советник по вопросам оборонной политики от политической партии «Зелёных» Сара Нанни считает, что поставка немецких ракет уже давно назрела.

Непонятным является и то, что Германия уже поставила Украине танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, но так и не может перейти от поставок ракет противовоздушной обороны к поставкам крылатых ракет, запрошенных украинскими властями в 2023 году.

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Ещё летом ряд иностранных изданий писали, что Шольц опасается применения немецких ракет по российским территориям. Дело в том, что Taurus могут бить по целям за пределами зоны боевых действий, в том числе Крымского полуострова, и без проблем доставать до военных баз на территории России.