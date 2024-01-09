В украинском оборонном ведомстве отчитались о борьбе с коррупцией.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас его министерство показало первые успехи новой системы очищения от недобросовестных чиновников, которая станет одним из приоритетов дальнейшей работы. Система работает в сотрудничестве с правоохранительными органами, но есть и собственные достижения: в Министерстве обороны Украины заработал внутренний аудит и обновлённая Генеральная инспекция.

Так, по словам украинского министра, за 4 месяца обнаружено совершённых ранее нарушений на более чем 10 миллиардов гривен (250 миллионов долларов), по которым будет вскоре будет жёсткая реакция. Ожидается больше новостей о задержаниях и обнародование информации о схемах внутри украинского оборонного ведомства. В пример Умеров приводит ликвидированную в декабре прошлого года совместно со Службой безопасности Украины схему по закупке артиллерийских снарядов, в ходе которой чиновники нерационально потратили порядка полтора миллиарда гривен (40 миллионов долларов) из государственного бюджета.

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Рустем Умеров сообщает, что Министерство обороны Украины переходит на стандарт закупок по образцу НАТО, но с поправкой, чтобы не навредить непрерывным поставкам оружия и тылового имущества. Он также напомнил о создании Государственного оператора тыла, который закупает тыловое имущество (еду, одежду, горючее и прочее) и кадровых перестановках в Агентстве оборонных закупок.

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На фоне принятых решений удалось сэкономить по всем закупкам тылового имущества порядка 3,5 миллиардов гривен (90 миллионов долларов), что равно 20% от запланированной суммы всех закупок. Например недавно Министерство обороны Украины закупило 50 тысяч комплектов военной формы для женщин, 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников, сэкономив при этом 11,7 миллионов гривен (308 тысяч долларов)