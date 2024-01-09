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Nacvark
Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинское оборонное ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Помимо этого был поставлен контракт по государственной закупке 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. Поставщик согласился сделать скидку для Министерства обороны, снизив цену на 11,7 миллионов гривен (308 тысяч долларов)

Жалобы на отсутствие женской военной формы впервые прозвучали в декабре от военного медика в звании сержанта Вооружённых сил Украины Алины Сарнацкой, заявившей, что первое решение о закупках формы для женщин в Министерстве обороны примут не раньше чем через пять лет, а сейчас украинки-военные получают комплекты одежды от волонтёрских организаций. По всей видимости, эти слова повлияли на военное руководство и оно решило их опровергнуть.

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До этого в Украине продемонстрировали первый украинский бронежилет для женщин в звании. Основная его особенность в том, что бронеплиты находятся в передней части жилета, учитывая женскую анатомию.

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На текущий момент в Вооружённых сил Украины проходят военную службу более 40 тысяч женщин. За два последних года число женщин в армии возросло на 40% (12 тысяч)

#украина #всу
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