Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинское оборонное ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Помимо этого был поставлен контракт по государственной закупке 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. Поставщик согласился сделать скидку для Министерства обороны, снизив цену на 11,7 миллионов гривен (308 тысяч долларов)

Жалобы на отсутствие женской военной формы впервые прозвучали в декабре от военного медика в звании сержанта Вооружённых сил Украины Алины Сарнацкой, заявившей, что первое решение о закупках формы для женщин в Министерстве обороны примут не раньше чем через пять лет, а сейчас украинки-военные получают комплекты одежды от волонтёрских организаций. По всей видимости, эти слова повлияли на военное руководство и оно решило их опровергнуть.

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До этого в Украине продемонстрировали первый украинский бронежилет для женщин в звании. Основная его особенность в том, что бронеплиты находятся в передней части жилета, учитывая женскую анатомию.

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На текущий момент в Вооружённых сил Украины проходят военную службу более 40 тысяч женщин. За два последних года число женщин в армии возросло на 40% (12 тысяч)