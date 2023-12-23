Он пошёл на контракт, в ходе которого государство могло бы потерять вышеуказанную сумму.

Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале выложила пост о задержании главы одного из главных управлений Министерства обороны страны, обвиняемого в попытке хищения 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) при закупке артиллерийских снарядов.

В декабре прошлого года обвиняемый подписал контракт по оптовой закупке боеприпасов для артиллерии, переведя иностранной фирме вышеуказанную сумму денег, которая составляла 30% от стоимости самого контракта. Через некоторое время Агентство оборонных заказов в составе Министерства обороны Украины нашло новый контракт, позволяющий закупать боеприпасы того же производителя, но уже без посредников. Тем не менее чиновник решил действовать по старому контракту, перечисляя деньги посреднику за рубежом и тем самым оттягивая фактическую дату доставки артиллерийских снарядов снарядов.

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Теперь задержанный отстранён от исполнения обязанностей и ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В украинской спец. службу пытаются предпринять меры по возвращению полтора миллиарда гривен, потраченных в ходе невыгодной для государства закупки.