Он планирует летом избираться в Европарламент.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своей возможной досрочной отставке уже этим летом, о чём пишет издание Politico. Дело в том, что европейский политик собирается баллотироваться в депутаты Европейского парламента от бельгийской партии «Реформаторское движение», в связи с чем будет вынужден покинуть текущую должность.

Избранный ещё в 2019 году председатель Европейского совета после переизбрания должен был занимать эту должность до ноября 2024 года, но ради европейских выборов он готов уйти с должности на несколько месяцев раньше. Впрочем, решение вполне понятное, если учитывать, что переизбраться на ещё один срок Шарль Мишель не сможет. Скорее всего, поэтому он и решил воспользоваться возможностью занять место в Европейском парламенте.

реклама

Отставка главы Европейского совета может иметь определённые последствия для союза. Так, например, во второй половине 2024 года Венгрия примет на себя председательство Европейским советом и чтобы Виктор Орбан не представлял союз, совет должен будет выбрать нового председателя квалифицированным большинством.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня во всех 27 странах-участниках Европейского союза.