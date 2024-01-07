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Nacvark
Председатель Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет должность
Он планирует летом избираться в Европарламент.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своей возможной досрочной отставке уже этим летом, о чём пишет издание Politico. Дело в том, что европейский политик собирается баллотироваться в депутаты Европейского парламента от бельгийской партии «Реформаторское движение», в связи с чем будет вынужден покинуть текущую должность.

Избранный ещё в 2019 году председатель Европейского совета после переизбрания должен был занимать эту должность до ноября 2024 года, но ради европейских выборов он готов уйти с должности на несколько месяцев раньше. Впрочем, решение вполне понятное, если учитывать, что переизбраться на ещё один срок Шарль Мишель не сможет. Скорее всего, поэтому он и решил воспользоваться возможностью занять место в Европейском парламенте.

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Отставка главы Европейского совета может иметь определённые последствия для союза. Так, например, во второй половине 2024 года Венгрия примет на себя председательство Европейским советом и чтобы Виктор Орбан не представлял союз, совет должен будет выбрать нового председателя квалифицированным большинством.

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Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня во всех 27 странах-участниках Европейского союза.

#евросоюз #шарль мишель
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